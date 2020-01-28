Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии имени Сербского не нашли у убившего аспирантку 63-летнего петербургского историка Олега Соколова ни хронических, не временным психических расстройств.

О результатах комплексной стационарной экспертизы пишет издание «Фонтанка». Информацию журналистов подтвердила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.

Таким образом, экспертиза показала вменяемость Соколова на момент преступления. По версии следствия, сначала он душил аспирантку, а затем расстрелял её из обреза малокалиберной винтовки.

Как сообщали СМИ, после убийства историк принимал гостей, а потом пытался избавиться от тела убитой им девушки по частям. Его застали именно за этим занятием.

С конца декабря 2019 года Соколов содержится в СИЗО «Бутырка». По решению суда он останется под стражей как минимум до апреля 2020 года.

