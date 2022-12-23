СМИ: В ЛНР спецслужбы обнаружили схроны украинских диверсантов
Спецслужбы обнаружили в населенном пункте Светличное два схрона для украинских диверсантов, планировавших теракты на территории Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным агентства, правоохранители выявили два схрона с боеприпасами, которые предназначали для осуществления терактов против мирного населения ЛНР в период новогодних праздников.
Как уточнил источник, тайники нашли в разрушенном здании местной школы, отмечает РИА ФАН. Спецслужбы обнаружили десять мин калибром 82 мм, а также 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 мм, пишет «Свободная пресса».
«Обнаруженные боеприпасы уничтожены на месте специалистами», — указал собеседник агентства.
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