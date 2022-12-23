СМИ: В ЛНР спецслужбы обнаружили схроны украинских диверсантов

Спецслужбы обнаружили в населенном пункте Светличное два схрона для украинских диверсантов, планировавших теракты на территории Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

СМИ: В ЛНР предотвратили готовившиеся украинскими националистами диверсии

По данным агентства, правоохранители выявили два схрона с боеприпасами, которые предназначали для осуществления терактов против мирного населения ЛНР в период новогодних праздников.

Как уточнил источник, тайники нашли в разрушенном здании местной школы, отмечает РИА ФАН. Спецслужбы обнаружили десять мин калибром 82 мм, а также 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 мм, пишет «Свободная пресса».

«Обнаруженные боеприпасы уничтожены на месте специалистами», — указал собеседник агентства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецслужбыВСУЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры