СМИ: В ЛНР спецслужбы обнаружили схроны украинских диверсантов

По данным агентства, правоохранители выявили два схрона с боеприпасами, которые предназначали для осуществления терактов против мирного населения ЛНР в период новогодних праздников.

Как уточнил источник, тайники нашли в разрушенном здании местной школы, отмечает РИА ФАН. Спецслужбы обнаружили десять мин калибром 82 мм, а также 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 мм, пишет «Свободная пресса».

«Обнаруженные боеприпасы уничтожены на месте специалистами», — указал собеседник агентства.

