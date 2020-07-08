Источник СМИ назвал возможный мотив заподозренного в госизмене Сафронова

Отец Сафронова работал в «Коммерсанте» и погиб при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Он упал из окна лестничной клетки в подъезде своего дома, следствие не нашло подтверждений криминальной версии. Однако близкие журналиста связывали смерть Сафронова-старшего с профессиональной деятельностью. Перед смертью он готовил материал о тайной схеме поставок российской техники на Ближний Восток через Белоруссию, но не успел закончить её.

Собеседник издания в ФСБ считает, что Сафронов-младший не простил государство, считая его виновным в смерти отца.

Сафронова задержали во вторник, 7 июля, по подозрению в государственной измене. К этому моменту он проработал в «Роскосмосе» 1,5 месяца, доступа к секретным сведениям не имел, утверждает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Как пишут «Ведомости», ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений спецслужбам Чехии, сотрудничающим с США. По версии силовиков, журналист был завербован ещё в 20012 году, а в 2017 году якобы получил задание и передавал данные о военном сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством.