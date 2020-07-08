Источник СМИ назвал возможный мотив заподозренного в госизмене Сафронова
Бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов, которого российская контрразведка заподозрила в госизмене, мог сотрудничать с иностранными спецслужбами из обиды за смерть отца. Такую версию приводит газета «Известия» со ссылкой на некий источник в ФСБ.
Отец Сафронова работал в «Коммерсанте» и погиб при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Он упал из окна лестничной клетки в подъезде своего дома, следствие не нашло подтверждений криминальной версии. Однако близкие журналиста связывали смерть Сафронова-старшего с профессиональной деятельностью. Перед смертью он готовил материал о тайной схеме поставок российской техники на Ближний Восток через Белоруссию, но не успел закончить её.
Собеседник издания в ФСБ считает, что Сафронов-младший не простил государство, считая его виновным в смерти отца.
Сафронова задержали во вторник, 7 июля, по подозрению в государственной измене. К этому моменту он проработал в «Роскосмосе» 1,5 месяца, доступа к секретным сведениям не имел, утверждает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Как пишут «Ведомости», ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений спецслужбам Чехии, сотрудничающим с США. По версии силовиков, журналист был завербован ещё в 20012 году, а в 2017 году якобы получил задание и передавал данные о военном сотрудничестве России с ближневосточным африканским государством.
В уголовном деле Сафронова семь томов. Сам он отрицает вину и связывает процесс с журналистской деятельностью. В день задержания и ареста Сафронова коллеги-журналисты провели одиночные пикеты в его поддержку у здания ФСБ на Лубянке. По информации РБК, полиция задержала около 20 журналистов из разных изданий.
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