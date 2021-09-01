Источник: Более 300 талибов погибли в ходе атаки Панджшера
Не менее 300 боевиков погибли в результате боев при атаке афганской провинции Панджшер, не подчинившейся талибам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в регионе.
Столкновения прошли накануне и продолжаются до сих пор. По данным источника агентства, десятки талибов серьезно ранены или взяты в плен.
Ранее представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки заявил, что переговоры с находящимися в регионе силами сопротивления не привели к какому-либо результату.
30 августа Пентагон подтвердил завершение эвакуации людей из Афганистана и завершение военной миссии США в этой стране, начавшейся после терактов 11 сентября 2001 года.
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