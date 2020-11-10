Испытания вакцины в Бразилии остановили после «серьезного инцидента»
В ходе заключительного этапа испытаний в Бразилии приняли решение остановить тестирование китайской вакцины Coronavac, передает Bloomberg.
Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии сообщило, что остановило испытания из-за «серьезного инцидента». Пока ведомство решает вопрос, о продолжении или полном свертывании программы тестирования.
Директор института Бутантана Сан Паулу Димас Ковас заявил, что один из пациентов в ходе испытаний скончался. Он подчеркнул, что его смерть не связана с испытаниями вакцины.
Ранее немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer заявили, что в ходе заключительной фазы испытаний их вакцина показала эффективность в 90% случаев. На фоне этих новостей биржевые котировки компаний, выигравших от коронавируса, упали. Акции Zoom подешевели на 20%, Netflix потерял 4,6% от стоимости.
В прошлом месяце американская компания Johnson & Johnson объявила об остановке испытаний из-за «необъяснимой болезни», обнаруженной у одного из добровольцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Марадона выписывается из больницы после операции на головном мозге
- Названы два эффективных продукта против коронавируса
- Россиянам разрешили принимать душ при повышенной температуре
- Байден потребовал скорейшего объявления официальных результатов выборов
- Британский словарь Collins выбрал слово 2020 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru