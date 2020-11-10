Испытания вакцины в Бразилии остановили после «серьезного инцидента»

В ходе заключительного этапа испытаний в Бразилии приняли решение остановить тестирование китайской вакцины Coronavac, передает Bloomberg.

Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии сообщило, что остановило испытания из-за «серьезного инцидента». Пока ведомство решает вопрос, о продолжении или полном свертывании программы тестирования.

Директор института Бутантана Сан Паулу Димас Ковас заявил, что один из пациентов в ходе испытаний скончался. Он подчеркнул, что его смерть не связана с испытаниями вакцины.

Ранее немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer заявили, что в ходе заключительной фазы испытаний их вакцина показала эффективность в 90% случаев. На фоне этих новостей биржевые котировки компаний, выигравших от коронавируса, упали. Акции Zoom подешевели на 20%, Netflix потерял 4,6% от стоимости.

В прошлом месяце американская компания Johnson & Johnson объявила об остановке испытаний из-за «необъяснимой болезни», обнаруженной у одного из добровольцев.

