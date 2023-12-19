Испанская журналистка обвинила Депардье в сексуальном насилии

Инцидент произошел в 1995 году. Тогда потерпевшей было 23 года, она брала интервью у Депардье в Париже для журнала Cinemanía. Поведение актера было классифицировано полицией, как изнасилование, уточняет издание.

Ранее французская актриса Эммануэль Дебевер, которая также обвинила актера в изнасиловании, покончила с собой. Женщине было 60 лет.

Члены семьи Депардье в открытом письме назвали обвинения в сексуальных домогательствах «беспрецедентным заговором», передает «Радиоточка НСН».