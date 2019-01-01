Власти Шри-Ланки обвинили в попытке оправдаться местью террористов
Исламовед рассказал в беседе с НСН, почему официальную версию властей о взрывах на Шри-Ланке стоит расценивать, как попытку оправдаться перед миром.
Серия терактов в Шри-Ланке названа местью за расстрел двух мечетей в Новой Зеландии. Об этом заявил министр обороны и средств массовой информации республики Руван Виджевардене. Он уточнил, что такие выводы были сделаны в результате предварительного расследования. По его словам, ответственны за атаки National Thawheed Jama'ut («Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», или «Национальное единение») и другая местная группировка JMI — Jammiyathul Millathu Ibrahim.
Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в беседе с НСН усомнился в связи серии взрывов на Шри-Ланке с расстрелом мечетей в Новой Зеландии.
«Конечно, очень странно, что теракт произошел в мечети в Новой Зеландии, а мстят террористы в Шри-Ланке. Логично, если бы они то же самое, не дай Бог, совершали в Новой Зеландии, но они этого не делают. Те преступники, которые совершали теракт в Новой Зеландии, себя католиками не позиционировали, и потому непонятно, зачем нападать тогда на туристов в гостинице. Я еще могу понять логику, зачем они это сделали, например, в католическом храме во время Пасхи, но зачем они на туристов нападали? Что, там туристы из Новой Зеландии приехали?», - заявил он.
Эксперт уточнил, что версия властей Шри-Ланки о причинах терактов на территории республики нелогична. По его словам, случившееся было слишком тщательно спланировано, чтобы объяснять произошедшее извращенной логикой террористов.
«Мне кажется, что данное объяснение либо свидетельствует о некой извращенной непоследовательной логике террористов, либо это в какой-то степени желание переложить ответственность с властей и спецслужб Шри-Ланки за совершенный теракт. Мы видим пример очень спланированного теракта, который тщательно готовился и массового по количеству жертв в разных городах. Если происходит подобный теракт, то это в первую очередь удар по репутации государства Шри-Ланки, по ее силовым спецслужбам. Потому что, как же они допустили, как же они проглядели такую ситуацию, когда небольшая террористическая организация исламистская сумела так организовать все тщательно. Здесь больше вопросов получается. Я понимаю, позицию властей. Им нужно как-то объяснить, почему это сделали, но на аргументацию властей можно привести контраргументы», - заключил исламовед.
В качестве доказательства того, что теракты в Шри-Ланке и Новой Зеландии никак не связаны, Сулейманов напомнил о событиях, которые произошли в Кизляре.
«Все остальные теракты они совершали не в отместку. Давайте просто посмотрим на другие примеры. Нападения на церкви, которые совершались исламскими террористами. Мы не увидим здесь своего рода ответную реакцию. Например, в Кизляре нападение на православную церковь. Можно считать, что это ответ на какие-то действия со стороны кого-то? Там же не было, что кто-то в России или какой-то другой стране напал, например, на мечеть, устроил бойню и таким образом появился одиночка, который решил отомстить и то же самое сделать в Кизляре. И все подобные примеры, которые можно рассмотреть, не свидетельствуют об этом. Пока я склонен считать, что такое объяснение мало убедительное. Хотя, конечно, оно напрашивается в первую очередь. Просто тогда, если следовать этой логике, то кто поджог собор Парижской Богоматери?», - объяснил эксперт.
Наопмним, 18 февраля прошлого года, в городе Кизляр в Дагестане произошло нападение на посетителей православного храма. К храму Георгия Победоносца 22-ух летний житель республики Халил Халилов пришел, вооруженный охотничьи ружьем, и открыл огонь по людям, которые выходили после вечерней службы в Прощеное воскресенье. Пятеро прихожан погибли, еще четверо, в том числе сотрудники правоохранительных органов, получили ранения.
По версии Сулейманова с помощью объяснения терактов местью власти Шри-Ланки пытаются оправдаться перед своими гражданами и другими странами за случившееся, используя теорию столкновения цивилизаций.
«В первую очередь будут спрашивать именно с властей. Поэтому проще это как-то объяснить, оправдать и перевести стрелки на кого-то. В том числе, используя эту теорию столкновения цивилизаций, что вот таким образом начинается новая череда религиозных войн. Мне кажется, что подобные заявления больше рассчитаны на внешний рынок, чем на внутренний. Убедить, таким образом, снять ответственность с себя, переложив его получается на другую страну. На ту же Новую Зеландию. Но там хотя бы действовали одиночки. Там есть объяснение. Не может полиция за каждым проследить. А здесь все-таки организация была в Шри-Ланке», рассказал он.
Ранее исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов рассказал в беседе с НСН, о причинах и последствиях терактов на Шри-Ланке. По его словам, случившееся поможет террористам в вербовке мусульман.
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