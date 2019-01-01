Власти Шри-Ланки обвинили в попытке оправдаться местью террористов

Серия терактов в Шри-Ланке названа местью за расстрел двух мечетей в Новой Зеландии. Об этом заявил министр обороны и средств массовой информации республики Руван Виджевардене. Он уточнил, что такие выводы были сделаны в результате предварительного расследования. По его словам, ответственны за атаки National Thawheed Jama'ut («Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», или «Национальное единение») и другая местная группировка JMI — Jammiyathul Millathu Ibrahim.

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в беседе с НСН усомнился в связи серии взрывов на Шри-Ланке с расстрелом мечетей в Новой Зеландии.

«Конечно, очень странно, что теракт произошел в мечети в Новой Зеландии, а мстят террористы в Шри-Ланке. Логично, если бы они то же самое, не дай Бог, совершали в Новой Зеландии, но они этого не делают. Те преступники, которые совершали теракт в Новой Зеландии, себя католиками не позиционировали, и потому непонятно, зачем нападать тогда на туристов в гостинице. Я еще могу понять логику, зачем они это сделали, например, в католическом храме во время Пасхи, но зачем они на туристов нападали? Что, там туристы из Новой Зеландии приехали?», - заявил он.

Эксперт уточнил, что версия властей Шри-Ланки о причинах терактов на территории республики нелогична. По его словам, случившееся было слишком тщательно спланировано, чтобы объяснять произошедшее извращенной логикой террористов.

«Мне кажется, что данное объяснение либо свидетельствует о некой извращенной непоследовательной логике террористов, либо это в какой-то степени желание переложить ответственность с властей и спецслужб Шри-Ланки за совершенный теракт. Мы видим пример очень спланированного теракта, который тщательно готовился и массового по количеству жертв в разных городах. Если происходит подобный теракт, то это в первую очередь удар по репутации государства Шри-Ланки, по ее силовым спецслужбам. Потому что, как же они допустили, как же они проглядели такую ситуацию, когда небольшая террористическая организация исламистская сумела так организовать все тщательно. Здесь больше вопросов получается. Я понимаю, позицию властей. Им нужно как-то объяснить, почему это сделали, но на аргументацию властей можно привести контраргументы», - заключил исламовед.