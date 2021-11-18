Актер Сергей Жигунов подал в суд на кинокомпанию миллиардера из списка Forbes

Актер Сергей Жигунов подал в Лефортовский суд столицы иск на кинокомпанию «Амедиа продакшн» из-за авторских прав на сценарий драматического сериала «В парке Чаир», который он спродюсировал для «Первого канала». Об этом сообщает издание Starhit.

Владельцем компании «Амедиа продакшн» является миллиардер из списка Forbes Леонард Блаватник. Жигунов утверждает, что является соавтором данного кинопроекта.

«В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», - рассказал Жигунов.

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Выход на телеэкраны 12-серийного фильма с Антоном Хабаровым и Любовью Константиновой в главных ролях теперь под угрозой.

Сергей Жигунов - советский и российский актер кино и телевидения, заслуженный артист Российской Федерации. Стал известен зрителям благодаря таким фильмам, как «Гардемарины, вперёд!», «Валентин и Валентина», «Моя прекрасная няня» и другие.

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ФОТО: https://www.instagram.com/zhigunov_sergey/
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