Актер Сергей Жигунов подал в суд на кинокомпанию миллиардера из списка Forbes

Актер Сергей Жигунов подал в Лефортовский суд столицы иск на кинокомпанию «Амедиа продакшн» из-за авторских прав на сценарий драматического сериала «В парке Чаир», который он спродюсировал для «Первого канала». Об этом сообщает издание Starhit.

Владельцем компании «Амедиа продакшн» является миллиардер из списка Forbes Леонард Блаватник. Жигунов утверждает, что является соавтором данного кинопроекта.

«В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», - рассказал Жигунов.