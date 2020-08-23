Иран расшифровал записи «черного ящика» сбитого украинского самолета

Причиной отключения самописца стало попадание обломков первой ракеты в воздушное судно. Глава Организации гражданской авиации Ирана напомнил, что вторая ракета попала в самолет через 25 секунд.

Пассажирский лайнер МАУ был взорван иранской ракетой утром 8 января. Он следовал рейсом «Тегеран — Киев». Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Ранее в ответ на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани американскими военными Тегеран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.

80 тысяч долларов предложил Иран выплатить семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной. Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН выразил мнение, что такое заявление говорит о некомпетентности Зеленского.

