Иран расшифровал записи «черного ящика» сбитого украинского самолета

В Иране выяснили, что «черный ящик» самолета Международных авиалиний Украины (МАУ), который в январе был сбит иранской ракетой, еще 19 секунд после катастрофы продолжал запись. Об этом рассказал глава Организации гражданской авиации страны Турадж Дехгани Зангане.

«Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты», - цитирует Зангане РИА Новости.

До этого момента командир экипажа полностью владел управлением лайнера.

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Причиной отключения самописца стало попадание обломков первой ракеты в воздушное судно. Глава Организации гражданской авиации Ирана напомнил, что вторая ракета попала в самолет через 25 секунд.

Пассажирский лайнер МАУ был взорван иранской ракетой утром 8 января. Он следовал рейсом «Тегеран — Киев». Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Ранее в ответ на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани американскими военными Тегеран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.

80 тысяч долларов предложил Иран выплатить семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной. Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН выразил мнение, что такое заявление говорит о некомпетентности Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости
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