Иран освободит обвинённую в шпионаже россиянку

Три дня назад, по приезде в Тегеран, у неё отобрали паспорт, а накануне сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции задержали и заперли в камере.

Ранее МИД России вызвал посла Ирана для прояснения ситуации. Официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова заявила в эфире НСН, что дипломатическое ведомство сделает всё возможное для защиты россиянки.

В свою очередь, как передает РИА ФАН, Союз журналистов России предположил, что задержание связано с тем, что в паспорте Юзик оказались израильские визы. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

Как отмечает Телеканал «360», Юзик не информировала о своей поездке в Тегеран российское посольство, поэтому дипломатические сотрудники подключились к решению вопроса об ее освобождении только на третий день после задержания.

