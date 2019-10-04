Иран освободит обвинённую в шпионаже россиянку
Иранские власти приняли решение об освобождении из-под стражи российской журналистки Юлии Юзик, которую задержали в Тегеране, предположительно, по подозрению в сотрудничестве с разведкой Израиля. Она выйдет на свободу в ближайшее время. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави.
Юлия Юзик известна как автор книги о террористках-смертницах. Некоторое время назад по заданию «Комсомольской правды» она делала репортаж об израильской армии, находясь в командировке в еврейском государстве.
Три дня назад, по приезде в Тегеран, у неё отобрали паспорт, а накануне сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции задержали и заперли в камере.
Ранее МИД России вызвал посла Ирана для прояснения ситуации. Официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова заявила в эфире НСН, что дипломатическое ведомство сделает всё возможное для защиты россиянки.
В свою очередь, как передает РИА ФАН, Союз журналистов России предположил, что задержание связано с тем, что в паспорте Юзик оказались израильские визы. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.
Как отмечает Телеканал «360», Юзик не информировала о своей поездке в Тегеран российское посольство, поэтому дипломатические сотрудники подключились к решению вопроса об ее освобождении только на третий день после задержания.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Российские власти хотят поприжать самозанятых
- Адвокат Новиков подтвердил, что будет защищать Порошенко
- Иран освободит обвинённую в шпионаже россиянку
- Уволены директор и учитель школы Москвы, где издевались над учеником
- «Иран пробует Россию на зубок». В Израиле объяснили арест российской журналистки