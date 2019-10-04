Захарова пообещала сделать все для вызволения задержанной в Иране журналистки

В Иране задержана российская журналистка Юлия Юзик. Как написал на своей странице в Facebook ее коллега Борис Войцеховский, иранские власти сами пригласили россиянку . По прилету в Тегеран у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть его при вылете домой.

Однако позднее иранские силовики ворвались в гостиничный номер журналистки и задержали ее. По некоторым данным, ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, ей грозит до десяти лет лишения свободы. После задержания Юлии разрешили сделать один короткий звонок домой.

НСН попросил прокомментировать ситуацию официального представителя МИД России Марию Захарову. Она заверила агентство, что ведомство сделает все возможное для освобождения россиянки.

Ранее спасти Юлию на своей странице в Facebook МИД России призвал оппозиционер, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

«Дмитрий, ничего не помешает российскому МИД оказать содействие российскому гражданину, который оказался в беде заграницей», - написала в комментарии к посту Захарова.

Отметим, что Юлия Юзик ранее работала в Иране корреспондентом. Также она является автором книги «Невесты Аллаха», посвященной женщинам, решившим стать смертницами.

