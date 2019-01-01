Инцидент на Ростовской АЭС сравнили с аварией в Чернобыле

Ситуация может быть очень серьезной, заявил в эфире НСН ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов. По его словам, аналогичный сбой в работе реактора в свое время привел к трагичным последствиям на Чернобыльской АЭС.

«В принципе, падение мощности – это неопасно, но только если не продолжится далее падение и они не будут принимать какие-то меры, чтобы поднять эту мощность. А поднятие мощности может закончиться аварией настоящей. Я думаю, что руководящий состав, операторы, инженеры уже должны спрогнозировать, что может быть. То ли это падение мощности просто из-за того, что активность ослабла ТВС (Тепловыделяющая сборка , предназначена для получения тепловой энергии в ядерном реакторе – прим.НСН), которая и образует цепную реакцию, то ли другие причины какие-то. Надо заниматься анализом и служба радиационной безопасности должна срочно собрать руководящий состав и обсудить. К взрыву на Чернобыльской атомной станции привело то, что они начали поднимать искусственно эту мощность для того, чтобы работал реактор, и чем закончилось, вы знаете. Если реактор отключен, никакой особой опасности нет, но, естественно, надо наблюдать и всем службам быть рядом с этим реактором», - пояснил собеседник НСН.

Ранее член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков прокомментировал в беседе с НСН инцидент, который произошел на Ровенской атомной электростанции на Украине. Тогда в результате пожара отключился один из энергоблоков. Меньшиков заверил, что радиационной угрозы после пожара на украинской АЭС нет.

