Утечка американской радиации в Тихом океане приведёт к катастрофе

Ситуация может быть очень серьезной, заявил в эфире НСН ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов.

«Ясно, что это опасно, радиоактивные отходы же не растворяются в воде. Они хранятся, пока не наступит период полураспада. Не дай Бог, чтобы люди там купались или ловили рыбу. Это может принести катастрофу для населения», — сказал он.

По словам Тараканова, с аналогичной ситуацией риска утечки радиоактивных отходов ликвидаторам в свое время пришлось столкнуться в Чернобыле.

«Такая же ситуация была в Чернобыле, когда радиоактивные отходы попадали в протоки, в реки. Мы построили 170 дамб на этих протоках. Закрывали их не бетоном, а камнем циолит из Армении, который обладает свойством притягивать отходы. Это была сложная работа, ее проделывали инженерные войска Миноброны СССР», — отметил генерал.