Утечка американской радиации в Тихом океане приведёт к катастрофе
Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС рассказал НСН, что делать с треснувшим хранилищем радиоактивных отходов на Маршалловых островах.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что радиоактивные отходы, образовавшиеся в ходе испытаний Соединенными Штатами ядерного оружия в середине прошлого века, могут попадать в Тихий океан. Речь идет о радиоактивной свалке на острове Ранит в составе атолла Эниветок, сообщает телеканал Fox News. С 1948 по 1958 годы там проводились ядерные взрывы, а затем — свозилась зараженная почва после других испытаний. Генсек ООН предупредил, что хранящийся там радиоактивный шлам может просачиваться в море.
Ситуация может быть очень серьезной, заявил в эфире НСН ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов.
«Ясно, что это опасно, радиоактивные отходы же не растворяются в воде. Они хранятся, пока не наступит период полураспада. Не дай Бог, чтобы люди там купались или ловили рыбу. Это может принести катастрофу для населения», — сказал он.
По словам Тараканова, с аналогичной ситуацией риска утечки радиоактивных отходов ликвидаторам в свое время пришлось столкнуться в Чернобыле.
«Такая же ситуация была в Чернобыле, когда радиоактивные отходы попадали в протоки, в реки. Мы построили 170 дамб на этих протоках. Закрывали их не бетоном, а камнем циолит из Армении, который обладает свойством притягивать отходы. Это была сложная работа, ее проделывали инженерные войска Миноброны СССР», — отметил генерал.
В 1970-х годах кратер с радиоактивными отходами на острове Ранит был залит бетонным куполом толщиной в 43 сантиметра. Тогда он рассматривался в качестве временной меры. Позднее власти США посчитали его вполне надежным для долговременного хранения отходов. Однако президент Маршалловых островов Хильда Хайн предупредила генсека ООН, что в куполе появились трещины, и сильный циклон способен его полностью разрушить.
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