Пожар на Ровенской АЭС назвали «нулевым событием»

В результате пожара на Ровенской атомной электростанции на Украине отключился один из энергоблоков. ЧП произошло в понедельник поздно вечером. Пожарным потребовалось около часа, чтобы потушить возгорание. Пожар произошел из-за повреждения трансформатора, сообщило интернет-издание «Украинская правда». Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме.

Радиационной угрозы после пожара на украинской АЭС нет. Об этом в эфире НСН сообщил член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков.

«На Ровенской АЭС было построено четыре блока. Они водо-водяные. Два реактора средней мощности (400 мегаватт) и два реактора по 1 тысяче мегаватт. Один из них, третий, который был запущен в 1983 году, сейчас остановлен из-за того, что на трансформаторной станции произошел пожар. Это не пожар внутри реакторного помещения, это отдельное здание. Никакого отношения к безопасности в самом пререакторном помещении оно не имеет. Причем пожар быстро потушили, за час. Горело трансформаторное масло, поэтому поднимались такие черные клубы. По сообщениям украинских специалистов, радиационный фон никак не изменился. В таких случаях сам реактор переводится на состояние минимальной выработки, то есть он заглушен. По международной шкале чрезвычайных ситуаций это нулевое событие для атомной станции», — пояснил специалист.

По словам Меньшикова, на восстановление работы реактора может потребоваться несколько дней.

«Какое-то время реактор снова будет восстанавливать свою мощность. Это несколько дней. Никаких больших происшествий на этот раз не было. В проблеме разберутся сами энергетики, отремонтируют трансформаторную станцию и все», — отметил член общественного совета «Росатома».