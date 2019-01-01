Пожар на Ровенской АЭС назвали «нулевым событием»
Член общественного совета «Росатома» оценил возможные последствия возгорания на украинской атомной электростанции.
В результате пожара на Ровенской атомной электростанции на Украине отключился один из энергоблоков. ЧП произошло в понедельник поздно вечером. Пожарным потребовалось около часа, чтобы потушить возгорание. Пожар произошел из-за повреждения трансформатора, сообщило интернет-издание «Украинская правда». Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме.
Радиационной угрозы после пожара на украинской АЭС нет. Об этом в эфире НСН сообщил член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков.
«На Ровенской АЭС было построено четыре блока. Они водо-водяные. Два реактора средней мощности (400 мегаватт) и два реактора по 1 тысяче мегаватт. Один из них, третий, который был запущен в 1983 году, сейчас остановлен из-за того, что на трансформаторной станции произошел пожар. Это не пожар внутри реакторного помещения, это отдельное здание. Никакого отношения к безопасности в самом пререакторном помещении оно не имеет. Причем пожар быстро потушили, за час. Горело трансформаторное масло, поэтому поднимались такие черные клубы. По сообщениям украинских специалистов, радиационный фон никак не изменился. В таких случаях сам реактор переводится на состояние минимальной выработки, то есть он заглушен. По международной шкале чрезвычайных ситуаций это нулевое событие для атомной станции», — пояснил специалист.
По словам Меньшикова, на восстановление работы реактора может потребоваться несколько дней.
«Какое-то время реактор снова будет восстанавливать свою мощность. Это несколько дней. Никаких больших происшествий на этот раз не было. В проблеме разберутся сами энергетики, отремонтируют трансформаторную станцию и все», — отметил член общественного совета «Росатома».
Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что американские составляющие, на которых вместо российских сейчас работают украинские АЭС, для них не подходят. Это создает реальную угрозу безопасности объектов. Валерий Меньшиков рассказал НСН, как можно решить проблемы украинской атомной энергетики.
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