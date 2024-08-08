«Продвижения не допущено»: С начала атаки на Курскую область убиты 660 военных ВСУ

Продвижения ВСУ в приграничных Судженском и Кореневском районах Курской области в течение суток не допущено благодаря активным действиям подразделений прикрытия госграницы, пограничников, подразделений усиления и резервов. Об этом сообщило Минобороны.

Как указали в ведомстве, бойцы группировки «Север» и органы ФСБ продолжают уничтожать украинские вооруженные формирования в Курской области. Российские силы поражают выявленные скопления ВСУ и пресекают попытки прорыва вглубь отдельных подразделений. Кроме того, военные РФ наносят авиаудары по выдвигающимся резервам украинских войск в Сумской области.

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли до 400 военных и 32 единицы бронетехники. С начала боевых действий на Курском направлении украинские потери составили 660 бойцов и 82 единицы техники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, 55 боевых бронированных машин.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

Ранее власти Курской области сообщили, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь региона и, наоборот, отступают.

