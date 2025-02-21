СМИ: В Балтийском море поврежден еще один кабель

В Балтийском море зафиксирован очередной случай повреждения кабеля. Об этом сообщает портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Кабель оборвался у берегов Готланда в четверг, 20 февраля, сообщает ресурс со ссылкой на шведскую береговую охрану и СМИ Швеции. Речь идет о кабеле C-Lion 1 между Финляндией и Германией, предполагаемое повреждение которого произошло в исключительной экономической зоне Швеции.

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Вооруженные силы Швеции получили информацию о произошедшем. Поврежденный кабель связывает Финляндию и Германию, расследованием занимается шведская прокуратура.

Шведская прокуратура в начале февраля сообщила, что не видит признаков диверсии в повреждении кабеля связи между Готландом и латвийским Вентспилсом, сообщил старший прокурор Отдела национальной безопасности Матс Люнгквист. По его словам, расследование показало, что причиной стал инцидент с судном Vezhen, однако намеренного саботажа не было.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:АварияБалтийское Море

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