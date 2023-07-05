Иностранец надругался над Кораном в Ульяновске
В Ульяновске иностранный гражданин надругался над священной книгой мусульман, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.
«Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители. Преступника задержали», - написал глава региона.
Он выразил уверенность, что действиям иностранца дадут жесткую правовую оценку. По его словам, подобные инциденты призваны посеять рознь среди народов России.
В столице Швеции Стокгольме 28 июня состоялась протестная акция с сожжением Корана. МИД РФ назвал произошедшее «позорным нарушением прав верующих», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru