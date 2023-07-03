Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции

Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции, передает Al-Ittihad.

Он заявил, что свобода слова не может быть оправданием для презрения других религий. Он отметил, что «чувствует гнев и отвращение» к таким действиям.

Эрдоган назвал подлым нападением акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме

Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита в Дербент также прокомментировал сожжение Корана в Швеции.

«В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает», - возмутился глава государства.

Полиция Швеции официально разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана. Инцидент произошел в Стокгольме 28 июня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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