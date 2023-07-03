Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции
Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции, передает Al-Ittihad.
Он заявил, что свобода слова не может быть оправданием для презрения других религий. Он отметил, что «чувствует гнев и отвращение» к таким действиям.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе визита в Дербент также прокомментировал сожжение Корана в Швеции.
«В Швеции опять Коран сожгли. Петра I на них не хватает», - возмутился глава государства.
Полиция Швеции официально разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана. Инцидент произошел в Стокгольме 28 июня, передает «Радиоточка НСН».
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