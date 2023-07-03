Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции

Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана перед мечетью в Швеции, передает Al-Ittihad.

Он заявил, что свобода слова не может быть оправданием для презрения других религий. Он отметил, что «чувствует гнев и отвращение» к таким действиям.