В Белоруссии в ДТП с маршруткой погибли 11 человек
Смертельное ДТП, в котором погибли 11 человек, произошло в Минской области, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
По данным правоохранителей, 20 февраля на девятом километре автодороги Р-69 «Смолевичи - Шацк» лоб в лоб столкнулись грузовик МАЗ и маршрутное такси.
«В результате погибли 11 человек, в том числе ребёнок. Шесть человек доставлены в больницу», - добавили в ведомстве, отметив, что на место трагедии отправился министр внутренних дел республики Иван Кубраков.
Ранее под Выборгом годовалый мальчик выжил в ДТП, в котором погибли его родители и сестра, сообщают «Невские новости».
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