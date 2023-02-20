В Белоруссии в ДТП с маршруткой погибли 11 человек

Смертельное ДТП, в котором погибли 11 человек, произошло в Минской области, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

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По данным правоохранителей, 20 февраля на девятом километре автодороги Р-69 «Смолевичи - Шацк» лоб в лоб столкнулись грузовик МАЗ и маршрутное такси.

«В результате погибли 11 человек, в том числе ребёнок. Шесть человек доставлены в больницу», - добавили в ведомстве, отметив, что на место трагедии отправился министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

Ранее под Выборгом годовалый мальчик выжил в ДТП, в котором погибли его родители и сестра, сообщают «Невские новости».

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Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ТЕГИ:МинскПогибшиеДТПБелоруссия
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