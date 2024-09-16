Иноагента Троицкого оштрафовали на 40 тысяч рублей

Внесенному Минюстом России в перечень иноагентов музыкальному критику и журналисту Артемию Троицкому столичный Таганский районный суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Против журналиста-иноагента Сергея Лойко возбудили уголовное дело

Отмечается, что Троицкого признали виновным в административном правонарушении «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что суды в 2024 году оштрафовали иноагентов на сумму более 12 миллионов рублей за отсутствие маркировки о статусе

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ШтрафИноагентыАртемий Троицкий

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