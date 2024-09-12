Против журналиста-иноагента Сергея Лойко возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили против журналиста Сергея Лойко (включен в реестр иностранных агентов Минюста) из-за отсутствия маркировок иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«В отношении Сергея Лойко возбуждено... дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, журналист в течение нескольких месяцев размещал материалы в Telegram-канале без необходимых маркировок иноагента, Лойко неоднократно штрафовали по соответствующим протоколам. Теперь журналисту может грозить штраф до 300 тысяч рублей или два года лишения свободы.
Сергей Лойко был внесен Минюстом в реестр иноагентов в сентябре 2022 года.
Ранее дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, возбудили против рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом), напоминает Ura.ru.
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