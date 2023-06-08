Иноагент Понасенков опроверг участие в потасовке в центре Москвы

Ранее СМИ написали, что Понасенкова якобы задержали за участие в конфликте. Однако по словам историка, его приятель Рамис Зарипов, с которым он прогуливался по Арбату, бывл вынужден оттолкнуть неизвестного мужчину, так как тот по неизвестным причинам оскорблял его и Понасенкова и не давал никому проходу. Мужчина упал и сильно ударился головой, он сейчас находится в реанимации с внутричерепной гематомой.

«Мне просто, чтобы узнать имя этого алкаша, который меня оскорблял, и чтобы обратиться насчет его наказания, пришлось вызвать полицию. Приехали ребята изумительные. Они сразу все поняли. Сфотографировались со мной и уехали», — отметил историк.

Ранее Понасенков заявил "Радиоточке НСН", что после признания иноагентом его популярность лишь увеличилась. По его словам, "поддержка меня в обществе только возросла, когда я сейчас гуляю по Москве – это настоящий праздник".



