Иноагент Понасенков опроверг участие в потасовке в центре Москвы
Признанный в России иноагентом историк и публицист Евгений Понасенков опроверг сообщения об участии в драке в центре Москвы.
Ранее СМИ написали, что Понасенкова якобы задержали за участие в конфликте. Однако по словам историка, его приятель Рамис Зарипов, с которым он прогуливался по Арбату, бывл вынужден оттолкнуть неизвестного мужчину, так как тот по неизвестным причинам оскорблял его и Понасенкова и не давал никому проходу. Мужчина упал и сильно ударился головой, он сейчас находится в реанимации с внутричерепной гематомой.
«Мне просто, чтобы узнать имя этого алкаша, который меня оскорблял, и чтобы обратиться насчет его наказания, пришлось вызвать полицию. Приехали ребята изумительные. Они сразу все поняли. Сфотографировались со мной и уехали», — отметил историк.
Ранее Понасенков заявил "Радиоточке НСН", что после признания иноагентом его популярность лишь увеличилась. По его словам, "поддержка меня в обществе только возросла, когда я сейчас гуляю по Москве – это настоящий праздник".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru