Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Предполагаемые исполнители террористического акта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» не стали обжаловать продление срока ареста до 22 августа, сообщает РИА Новости.

Суд продлил арест до 22 августа четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Речь идет о четырех фигурантах дела. При этом ряд других фигурантов в свою очередь уже оспорил пролонгацию ареста.

Ранее Минздрав заявил, что шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:ТерактыКрокус Сити Холл

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