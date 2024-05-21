Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
21 мая 202405:16
Предполагаемые исполнители террористического акта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» не стали обжаловать продление срока ареста до 22 августа, сообщает РИА Новости.
Речь идет о четырех фигурантах дела. При этом ряд других фигурантов в свою очередь уже оспорил пролонгацию ареста.
Ранее Минздрав заявил, что шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru