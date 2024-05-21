Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Речь идет о четырех фигурантах дела. При этом ряд других фигурантов в свою очередь уже оспорил пролонгацию ареста.

Ранее Минздрав заявил, что шесть пострадавших при теракте в «Крокусе» остаются в больницах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

