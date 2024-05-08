Индийские правоохранители задержали вербовщиков в российскую армию

Представители Центрального бюро расследований Индии задержали четырех человек, которые вербовали местных жителей для прохождения службы в российских войсках в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном аккаунте в соцсети Х.

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По данным индийских правоохранителей, задержанные предлагали «высокооплачиваемую работу в России». Тех, кто соглашался на сотрудничество, обучали военному делу и отправляли в зону спецоперации обманным путем.

Отмечается, что один из задержанных — Ниджил Джоби Бенсам, который трудился в России переводчиком. Вместе со своими подельниками он оформлял российские визы и приобретал авиабилеты.

Ранее в ФСБ России сообщили, что украинские спецслужбы вербуют россиян через объявления в интернете, обещая им деньги за поджог объектов МВД.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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