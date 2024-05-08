Индийские правоохранители задержали вербовщиков в российскую армию

По данным индийских правоохранителей, задержанные предлагали «высокооплачиваемую работу в России». Тех, кто соглашался на сотрудничество, обучали военному делу и отправляли в зону спецоперации обманным путем.

Отмечается, что один из задержанных — Ниджил Джоби Бенсам, который трудился в России переводчиком. Вместе со своими подельниками он оформлял российские визы и приобретал авиабилеты.

Ранее в ФСБ России сообщили, что украинские спецслужбы вербуют россиян через объявления в интернете, обещая им деньги за поджог объектов МВД.

