Марочко: ВСУ вербуют женщин с химическим и биологическим образованием

«Помимо традиционных военно-учетных специальностей, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, предпочтительный возраст женщин-военнослужащих — от 22 до 45 лет, указывает телеканал «360». Подписавших контракт принимают на военную службу в оперативном порядке, присваивая военно-учетную специальность.

Ранее офицер сообщил, что на Купянском направлении ВСУ выводят с линии фронта понесшие потери подразделения, отмечает РЕН ТВ.

