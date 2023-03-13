Марочко: ВСУ вербуют женщин с химическим и биологическим образованием

Украинские военкоматы активизировали вербовку женщин для службы в ВСУ и отправки в зону проведения специальной военной операции. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

Командир ВСУ Ярославский заявил о возможном окружении в Артемовске

«Помимо традиционных военно-учетных специальностей, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, предпочтительный возраст женщин-военнослужащих — от 22 до 45 лет, указывает телеканал «360». Подписавших контракт принимают на военную службу в оперативном порядке, присваивая военно-учетную специальность.

Ранее офицер сообщил, что на Купянском направлении ВСУ выводят с линии фронта понесшие потери подразделения, отмечает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРЖенщиныВоеннослужащиеВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры