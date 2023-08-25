ФСБ: Украина вербует россиян для поджогов через объявления о быстром заработке

В ФСБ России сообщили, что украинские спецслужбы вербуют россиян через объявления в интернете, обещая им деньги за поджог объектов МВД, Минобороны и РЖД.

По данным ведомства, в Telegram-каналах, соцсетях и на других интернет-площадках резко возросло количество объявления о «быстром заработке». Людям обещают по 10-20 тыс. рублей за поджог, отмечая, что он будет квалифицироваться, как не тяжкое преступление. При этом в итоге деньги так и не выплачиваются, на сегодняшний день все поджоги раскрыты, а сроки наказания за это составляют до 19 лет колонии, предупреждают в ФСБ.