ФСБ: Украина вербует россиян для поджогов через объявления о быстром заработке
В ФСБ России сообщили, что украинские спецслужбы вербуют россиян через объявления в интернете, обещая им деньги за поджог объектов МВД, Минобороны и РЖД.
По данным ведомства, в Telegram-каналах, соцсетях и на других интернет-площадках резко возросло количество объявления о «быстром заработке». Людям обещают по 10-20 тыс. рублей за поджог, отмечая, что он будет квалифицироваться, как не тяжкое преступление. При этом в итоге деньги так и не выплачиваются, на сегодняшний день все поджоги раскрыты, а сроки наказания за это составляют до 19 лет колонии, предупреждают в ФСБ.
Другая схема украинских спецслужб: звонки от имени «сотрудников МВД» или служб безопасности, убеждающих людей перевести деньги на «безопасные счета», которые на самом деле используются для финансирования ВСУ.
Ранее сообщилось, что девушка из Чувашии отдала 300 тыс. рублей мошеннику, обещавшему ей встречу с актером Райаном Гослингом, сыгравшим Кена в фильме «Барби», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru