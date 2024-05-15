Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах

Отмечается, что некоторым женщинам, обвиняющим Копперфильда, на тот момент не было еще и 15 лет. По меньшей мере три женщины рассказывают, что иллюзионист принуждал их к употреблению наркотиков. Вместе с тем некоторые пострадавшие впоследствии вступали с Копперфильдом в сексуальный контакт по обоюдному согласию.

Кроме того, отмечается, что в ряде случаев Копперфильд обещал помочь предполагаемым жертвам в карьере в индустрии развлечений или в модельном бизнесе.

Ранее звезду французского кино Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах.

