Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах
Не менее 16 девушек обвинили в сексуальных домогательствах в период с 1980 по 2014 год знаменитого иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что некоторым женщинам, обвиняющим Копперфильда, на тот момент не было еще и 15 лет. По меньшей мере три женщины рассказывают, что иллюзионист принуждал их к употреблению наркотиков. Вместе с тем некоторые пострадавшие впоследствии вступали с Копперфильдом в сексуальный контакт по обоюдному согласию.
Кроме того, отмечается, что в ряде случаев Копперфильд обещал помочь предполагаемым жертвам в карьере в индустрии развлечений или в модельном бизнесе.
Ранее звезду французского кино Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru