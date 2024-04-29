Жерара Депардье вызвали на допрос по обвинению в сексуальных домогательствах
Звезду французского кино Жерара Депардье обвиненяют в сексуальных домогательствах. 74-летнего актера вызвали на допрос в парижскую полицию, где решается вопрос о его возможном заключении под стражу на период следствия.Об этом сообщает телеканал BFMTV 29 апреля.
По имеющейся информации, Депардье допрашивают по двум конкретным эпизодам. Первый случай якобы произошел в 2014 году во время съемок фильма «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки. Второй инцидент относится к 2021 году, когда шла работа над лентой «Зеленые сердца» Жана Беккера. В обоих случаях актера обвиняют в домогательствах сотрудницы съемочной группы. Сам Депардье категорически отрицает все обвинения.
Это не первый скандал подобного рода вокруг именитого актера. Ранее в СМИ появлялась информация, что на Депардье были поданы жалобы от 13 женщин, утверждавших, что в период с 2004 по 2022 год они подвергались домогательствам и насилию во время съемок 11 разных кинопроектов с его участием. Следствие продолжается.
Ранее прокуратура Парижа начала третье расследование в отношении обвиняемого в домогательствах актера Жерара Депардье, пишет газета Le Monde.
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