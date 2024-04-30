Депардье предстанет перед судом в октябре

Французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в двух эпизодах сексуальных домогательств в октябре текущего года, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Депардье выпустили из-под стражи после допроса по делу о домогательствах

Как считает следствие, преступления были совершены в отношении двух жертв на съемках фильмов. Ранее две женщины обвинили актера в приставаниях.

Если вина французского актера Жерара Депардье по новому делу о домогательствах будет доказана, ему может грозить как минимум пять лет тюрьмы и штраф до 75 000 евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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