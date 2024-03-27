Игравшая в «Крокусе» группа Garbage выразила соболезнования
27 марта 202403:02
Американские рок-исполнители из группы Garbage, которые в 2012 и 2015 годах выступали в «Крокус Сити Холле», выразили соболезнования после теракта в концертном зале.
Коллектив опубликовал в соцсетях посвященную этому сторис. На фото видны билеты на концерт группы в «Крокусе», который состоялся 11 ноября 2015 года.
«Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», — написали авторы истории.
Ранее гардеробщик из «Крокус Сити Холла» рассказал, как люди плакали и молились, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru