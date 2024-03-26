Автора неоднозначных постов о «Крокусе» Конашенка арестовали на 14 суток

Допустивший сомнительные высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле» супруг экс-директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николай Конашенок признан виновным в мелком хулиганстве, пишет РИА Новости.

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Ему назначили наказание в виде 14 суток административного ареста. Решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Причиной стало поведение мужчины. По информации суда, Конашенок вел себя неподобающе в отделении полиции: он повышал голос и использовал нецензурную лексику.

Накануне мужчину задержали в петербургском аэропорту Пулково. В одном из высказываний в соцсетях он задался вопросом, почему террористы атаковали «Крокус, а не Кремль».

Ранее Роксана Шатуновская уволилась с поста директора «Новой Голландии» из-за высказываний мужа.

В беседе с газетой «Известия» бас-гитарист и бэк-вокалист группы «Пикник» Марат Корчемный рассказал о подготовке концерта в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта. Выступление состоится 27 марта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Роксаны Шатуновской
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