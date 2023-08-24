Чувашская фанатка Кена из «Барби» отдала мошенникам 300 тыс. рублей

Поклонницу актера Райана Гослинга, сыгравшего Кена в фильме «Барби», обманули мошенники, сообщает МВД Чувашии.

По данным ведомства, девушка из Новочебоксарска состояла в фан-клубе Гослинга. Ей позвонил человек, представившейся «ассистентом» актера, и сказал, что «Кен» хочет приехать в Россию для личного знакомства с ней и рядом других «счастливчиков».

«Воровать плохо!»: Шнейдеров оценил прокатный потенциал «Барби» выше «Чебурашки»

При этом поездку должны были оплатить сами фанаты. Девушка перевела «ассистенту» 300 тыс. рублей, взяв для этого кредит, и только потом поняла, что ее обманули мошенники, рассказали в полиции.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае выхода фильма «Барби» в официальный прокат в России он бы «мгновенно» догнал по сборам «Чебурашку».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / Warner Bros
ТЕГИ:АктерМошенникиФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры