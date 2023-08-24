Чувашская фанатка Кена из «Барби» отдала мошенникам 300 тыс. рублей
Поклонницу актера Райана Гослинга, сыгравшего Кена в фильме «Барби», обманули мошенники, сообщает МВД Чувашии.
По данным ведомства, девушка из Новочебоксарска состояла в фан-клубе Гослинга. Ей позвонил человек, представившейся «ассистентом» актера, и сказал, что «Кен» хочет приехать в Россию для личного знакомства с ней и рядом других «счастливчиков».
При этом поездку должны были оплатить сами фанаты. Девушка перевела «ассистенту» 300 тыс. рублей, взяв для этого кредит, и только потом поняла, что ее обманули мошенники, рассказали в полиции.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае выхода фильма «Барби» в официальный прокат в России он бы «мгновенно» догнал по сборам «Чебурашку».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru