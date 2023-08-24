Чувашская фанатка Кена из «Барби» отдала мошенникам 300 тыс. рублей

При этом поездку должны были оплатить сами фанаты. Девушка перевела «ассистенту» 300 тыс. рублей, взяв для этого кредит, и только потом поняла, что ее обманули мошенники, рассказали в полиции.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в случае выхода фильма «Барби» в официальный прокат в России он бы «мгновенно» догнал по сборам «Чебурашку».

