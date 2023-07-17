Хуснуллин заявил, что опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали
17 июля 202316:30
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что водолазы заканчивают обследование опоры железнодорожной части Крымского моста, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что, по предварительным данным, они не пострадали.
«Сейчас автомобильные опоры изучают. Пока будем совещаться, наметим план действий», - рассказал он журналистам.
Ранее Хуснуллин заявил, что решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту будет принято через «пару часов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru