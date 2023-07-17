Хуснуллин заявил, что опоры железнодорожной части Крымского моста не пострадали

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что водолазы заканчивают обследование опоры железнодорожной части Крымского моста, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что, по предварительным данным, они не пострадали.

«Сейчас автомобильные опоры изучают. Пока будем совещаться, наметим план действий», - рассказал он журналистам.

Ранее Хуснуллин заявил, что решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту будет принято через «пару часов», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Железная ДорогаТерактКрымский МостМарат Хуснуллин

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