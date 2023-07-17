«Паники нет»: Туристка рассказала об обстановке в Крыму после ЧП на Крымском мосту

Она отметила, что прекрасно понимает стратегическое значение моста, и что можно было «всякой гадости ожидать».

По её словам, паники среди отдыхающих нет, а что касается пути домой, то многие говорит либо о пароме, либо о дороге через новые территории РФ.

«Назад если что — или паром, или по новым российским территориям поедем... Сейчас читаю в чате в Telegram, многие говорят: «Ну ладно, поедем через паром, поедем через Мариуполь», — объяснила туристка.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сроки восстановления поврежденного в результате теракта Крымского моста будут ясны к вечеру 17 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

