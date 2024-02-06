Хуситы атаковали торговый корабль поблизости от берегов Йемена

Члены шиитского движения «Ансар Аллах» напали на торговый корабль в 105 километрах (57 морских милях) к западу от порта Ходейда (Йемен). Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании при Военно-морских силах страны в соцсети X.

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Отмечается, что судно не получило серьезных повреждений, пострадавших также нет. Корабль и экипаж по-прежнему следуют ранее обозначенным курсом.

Ранее США и Великобритания нанесли очередные удары по объектам хуситов.

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ФОТО: ТАСС / YAHYA ARHAB
ТЕГИ:ПроисшествияКораблиЙемен

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