Хуситы атаковали торговый корабль поблизости от берегов Йемена
6 февраля 202410:48
Члены шиитского движения «Ансар Аллах» напали на торговый корабль в 105 километрах (57 морских милях) к западу от порта Ходейда (Йемен). Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании при Военно-морских силах страны в соцсети X.
Отмечается, что судно не получило серьезных повреждений, пострадавших также нет. Корабль и экипаж по-прежнему следуют ранее обозначенным курсом.
Ранее США и Великобритания нанесли очередные удары по объектам хуситов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru