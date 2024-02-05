США и Британия нанесли очередные удары по позициям хуситов

Американские и британские самолеты совершили восемь налетов на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф на севере города Ходейда, три рейда были нацелены на район Аз-Зайдия на северо-востоке Ходейды.

В воздушном пространстве провинции, расположенной на Красном море, наблюдаются интенсивные полеты истребителей и самолетов-разведчиков. Четыре удара были нанесены по военному лагерю «Ансар Алла» на восточной окраине города Саада, который является оплотом группировки.

Ранее в Великобритании заявили, что третья совместная серия ударов Вашингтона и Лондона по Йемену не является эскалацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

