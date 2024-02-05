США и Британия нанесли очередные удары по позициям хуситов
США и Великобритания нанесли очередные удары по объектам хуситов, сообщает РИА Новости.
Американские и британские самолеты совершили восемь налетов на район Рас-Исса в округе Ас-Салиф на севере города Ходейда, три рейда были нацелены на район Аз-Зайдия на северо-востоке Ходейды.
В воздушном пространстве провинции, расположенной на Красном море, наблюдаются интенсивные полеты истребителей и самолетов-разведчиков. Четыре удара были нанесены по военному лагерю «Ансар Алла» на восточной окраине города Саада, который является оплотом группировки.
Ранее в Великобритании заявили, что третья совместная серия ударов Вашингтона и Лондона по Йемену не является эскалацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru