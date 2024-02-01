Хуситы заявили о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов

Йеменское движение «Ансар Алла» мобилизовало и подготовило минимум 600 тысяч человек в подконтрольных провинциях. Об этом заявил его лидер Абдель Малек аль-Хуси, выступление которого транслировалось телеканалом Al Masirah.

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По его словам, мобилизованные прошли общую и специальную подготовку. Лидер движения пообещал продолжить мероприятия по «повышению квалификации личного состава».

О проведении мобилизации в подконтрольных провинциях аль-Хуси сообщил 11 января. На следующий день коалиция в составе США и Великобритании нанесла удар по местам хранения ракет и беспилотников хуситов.

Вооруженные силы США 1 февраля ударили по наземной станции управления дронами и десяти беспилотникам «Ансар Алла», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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