Хуситы заявили о мобилизации и подготовке 600 тысяч бойцов
Йеменское движение «Ансар Алла» мобилизовало и подготовило минимум 600 тысяч человек в подконтрольных провинциях. Об этом заявил его лидер Абдель Малек аль-Хуси, выступление которого транслировалось телеканалом Al Masirah.
По его словам, мобилизованные прошли общую и специальную подготовку. Лидер движения пообещал продолжить мероприятия по «повышению квалификации личного состава».
О проведении мобилизации в подконтрольных провинциях аль-Хуси сообщил 11 января. На следующий день коалиция в составе США и Великобритании нанесла удар по местам хранения ракет и беспилотников хуситов.
Вооруженные силы США 1 февраля ударили по наземной станции управления дронами и десяти беспилотникам «Ансар Алла», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru