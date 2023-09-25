СМИ: В Турции сириец убил россиянку куском стекла

Гражданка России погибла в турецком городе Эрзурум после нанесенных ей ранений, сообщает турецкая газета Hürriyet.

Уточняется, что молодой человек девушки нанес ей смертельный удар куском стекла во время ссоры. Девушка скончалась от кровопотери, мужчина, с которым девушка познакомилась в соцсетях, оказался уроженцем Сирии. Его арестовали.

В Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта из Габона

Ранее стало известно, что бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев убит в Москве. Подробностей ЧП не приводится.

В мае сообщалось, что 54-летнего Гамзаева избили в одном из московских баров. По словам сотрудников заведения, экс-депутат приставал к официанткам и другим гостям, курил электронную сигарету и провоцировал конфликт. По данным СМИ, Гамзаеву выбили зубы и сломали челюсть, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияУбийстваПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры