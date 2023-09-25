СМИ: В Турции сириец убил россиянку куском стекла
Гражданка России погибла в турецком городе Эрзурум после нанесенных ей ранений, сообщает турецкая газета Hürriyet.
Уточняется, что молодой человек девушки нанес ей смертельный удар куском стекла во время ссоры. Девушка скончалась от кровопотери, мужчина, с которым девушка познакомилась в соцсетях, оказался уроженцем Сирии. Его арестовали.
Ранее стало известно, что бывший депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев убит в Москве. Подробностей ЧП не приводится.
В мае сообщалось, что 54-летнего Гамзаева избили в одном из московских баров. По словам сотрудников заведения, экс-депутат приставал к официанткам и другим гостям, курил электронную сигарету и провоцировал конфликт. По данным СМИ, Гамзаеву выбили зубы и сломали челюсть, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru