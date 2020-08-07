Грымов: Тактика адвоката уничтожает Михаила Ефремова
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП
Дело Михаила Ефремова начали рассматривать по существу. Сам актер не признал свою вину, так как не помнит детали ДТП из-за сильного алкогольного опьянения. Адвокат артиста заявил, что нет прямых видеодоказательств виновности его подзащитного.
Юрий Грымов: «Я, честно говоря, старался не комментировать эти события, но сегодня я молчать не могу, особенно если, сам Михаил Ефремов юлит. Он то признает свою вину сразу после ДТП, и ведь даже видеообращение записал, то не признает вину, может быть, его запутали, я не знаю. Но я считаю, нельзя забывать, что есть семья, где погиб человек из-за этого кошмарного ДТП с пьяным водителем. Эти стратегические решения адвокатов, мне кажется, не красят, а уничтожают Михаила Ефремова. Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться», – поделился своим мнением в интервью НСН Юрий Грымов.
В Белоруссии началось досрочное голосование на президентских выборах
В Белоруссии началось досрочное голосование на президентских выборах. Основной день голосования намечен на предстоящее воскресенье, 9 августа. Помимо этого, глава республики Александр Лукашенко предложил изменить Конституцию страны.
Юрий Грымов: «Мы все понимаем, но мне кажется, что обновление – это очень хорошее качество. Важно, когда мы говорим, что ждем перемен, когда надеемся на лучшее. Сможет ли президент, который так давно, дать то самое обновление? Но это решение, конечно, за гражданами Белоруссии», – прокомментировал он в эфире НСН.
В Ливане произошел взрыв, унесший жизни более 100 человек
В Ливане в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который стал причиной смерти более ста человек. Россия решила помочь и отправила несколько самолетов МЧС с гуманитарной помощью. Ливанский премьер-министр Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры в течение нескольких лет.
Юрий Грымов: «Замечательно, что весь мир помогает этому горю. Но это горе сделано руками человека, это не стихийное бедствие, извержение вулкана и так далее. Это сделали люди, там есть и русский след. Я работал на востоке, снимал фильм «Чужие», и я знаю, как это бывает безалаберно. Кстати, так безалаберно бывает и у нас. Мы халатно относимся к безопасности. Помните пожар, который случился в торговом центре? Поэтому давайте думать не только о себе, но и о других», – отметил он в беседе с НСН.
Черногория и Абхазия открылись для россиян
С сегодняшнего дня Черногория разрешила россиянам въезд без ограничений. Также возобновляется железнодорожное сообщение с Абхазией.
Юрий Грымов: «Конечно, это событие для тех, кто хочет поехать на море. Мы знаем, что все курорты России переполнены, но я все равно призываю к тому, чтобы мы были бдительными. Если мы будет соблюдать социальную дистанцию и все санитарные нормы, второй волны не будет», – сказал НСН Юрий Грымов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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