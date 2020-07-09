Хозяин алабая, покалечившего женщину в Подмосковье, признал вину

В Москве за сутки выявлено 568 новых случаев коронавирусной инфекции Более 320 приусадебных участков подтоплены в Подмосковье из-за ливней Мужчина в церковной рясе освятил затор на МКАД Работа школ в Москве должна возобновиться в очном формате с 1 сентября В июне состоялся аукцион по аренде земельного участка под строительство медцентра