Хозяин алабая, покалечившего женщину в Подмосковье, признал вину

Хозяин алабая, после нападения которого женщине ампутировали руку в Подмосковье, признал свою вину. Как сообщили в ГСУСК России по Московской области, мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Кинолог рассказал, как Медведеву вести себя с алабаем

«К настоящему времени следователем 59-летнему хозяину собаки предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Вину мужчина признал», - заявили следователи.

В июне этого года в подмосковной деревне Ивантеевка на 35-летнюю женщину с ребенком напала собака породы алабай. В результате причиненных собакой увечий врачам пришлось ампутировать пострадавшей часть руки.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Следственный КомитетСобаки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры