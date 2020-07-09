Хозяин алабая, покалечившего женщину в Подмосковье, признал вину
Хозяин алабая, после нападения которого женщине ампутировали руку в Подмосковье, признал свою вину. Как сообщили в ГСУСК России по Московской области, мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
«К настоящему времени следователем 59-летнему хозяину собаки предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Вину мужчина признал», - заявили следователи.
В июне этого года в подмосковной деревне Ивантеевка на 35-летнюю женщину с ребенком напала собака породы алабай. В результате причиненных собакой увечий врачам пришлось ампутировать пострадавшей часть руки.
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