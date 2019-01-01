Кинолог рассказал, как Медведеву вести себя с алабаем
Ректор Первого профессионального кинологического института рассказал в эфире НСН о подаренной премьеру собаке.
Щенка пятнистого алабай преподнес премьер-министру России Дмитрию Медведеву во время его визита в Ашхабад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. В ответ Медведев подарил раритетное издание «Архитектурные памятники Туркмении».
Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал в эфире НСН, как нужно воспитывать алабая.
«Алабай – это обиходное название среднеазиатской овчарки. Собаки сторожевые, собаки караульные, которые несут службу в отарах, охраняя овец, скот, разную домашнюю живность. Они предназначены, чтобы нести охранно-караульную службу – крупные, крепкие, сильные, недоверчивые, в схватке иногда свирепые, с устойчивой психикой собаки одного хозяина. То есть не может быть, чтобы алабай всех любил одинаково. Одного кого-то выберет, будет уважать, ценить. Все остальные будут члены семьи, в зависимости от воспитания по-разному будет к ним относиться», - сказал кинолог.
По его словам, алабаи, как и все крупные породы, не самые легкие в выращивании собаки.
«Нужна дрессировка, потому что собаки с характером. Чтобы они этот характер не стали проявлять в отношении домашних, нужно умеренно, грамотно «строить», чтобы собака поняла, кто ее вожак, хозяин», - пояснил эксперт.
Отметим, что в Ашхабаде 31 мая проходит заседание Совета глав правительств СНГ.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Госдуме предложили делить пиво на «живое» и «мертвое»
- Кинолог рассказал, как Медведеву вести себя с алабаем
- Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
- Косаток и белух оставили в «китовой тюрьме» в Приморье
- The Times: Ассанж подвергался психологическим пыткам в Великобритании