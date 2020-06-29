СКР заинтересовался ампутацией руки россиянки после нападения алабая

Управление Следственного комитета по Московской области начало проверку после появления в СМИ сообщений о том, что жительница региона лишилась руки после нападения собаки породы алабай.

Ранее появились сведения, что инцидент произошел в Ивановке под Раменским. Пес атаковал женщину, которая гуляла с ребенком. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Сообщалось, что собака повредила жертве предплечье, порвал сухожилия и буквально отгрызла кость. В результате медикам пришлось ампутировать пациентке конечность, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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ФОТО: YouTube канал СКР
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