«Хлопок, дым, эвакуация»: Очевидцы о столкновении поездов в столичном метро

В Москве два поезда столкнулись на станции метро «Печатники». Два вагона смялись, очевидцы публикуют кадры в соцсетях.



Дептранс сообщил, что вагон «Яуза», снятый с эксплуатации, выезжая из депо, врезался в «номерной» вагон, стоящий в этот момент на станции. Причины столкновения не уточняются.

При этом, по информации Telegram-канала 112, машинист оказался зажат в кабине металлической конструкцией — медики оказывают ему помощь. По данным Telegram-канала Mash, на место «на всякий случай» вызвали около 20 машин скорой помощи. Также готовят к запуску компенсационные автобусы.

Мэр города Сергей Собянин доложил о ситуации, отметив, что на станции уже проводятся ремонтно-восстановительные работы.