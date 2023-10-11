«Хлопок, дым, эвакуация»: Очевидцы о столкновении поездов в столичном метро
На станции московского метро «Печатники» столкнулись два поезда, в одном из которых были пассажиры. Люди эвакуированы, сейчас спасатели пытаются вытащить машиниста, застрявшего в кабине.
В Москве два поезда столкнулись на станции метро «Печатники». Два вагона смялись, очевидцы публикуют кадры в соцсетях.
Дептранс сообщил, что вагон «Яуза», снятый с эксплуатации, выезжая из депо, врезался в «номерной» вагон, стоящий в этот момент на станции. Причины столкновения не уточняются.
При этом, по информации Telegram-канала 112, машинист оказался зажат в кабине металлической конструкцией — медики оказывают ему помощь. По данным Telegram-канала Mash, на место «на всякий случай» вызвали около 20 машин скорой помощи. Также готовят к запуску компенсационные автобусы.
Мэр города Сергей Собянин доложил о ситуации, отметив, что на станции уже проводятся ремонтно-восстановительные работы.
«Движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка», - заверил он.
Он подтвердил, что поезд без пассажиров совершил накат на состав, который стоял на станции «Печатники». В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако был травмирован машинист. Позже ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что количество пострадавших выросло до двух. По данным телеграм-канала 112, среди пострадавших подросток с черепно-мозговой травмой.
В момент столкновения в поезде находились люди, поэтому они слышали громкий «хлопок». Очевидцы делятся в соцсетях переживаниями, отмечая, что после толчка станцию заполонило дымом.
«Двери закрылись, мы чуть тронулись и резкий толчок. Свет погас, а проход к концу поезда запретили», - пишет один из очевидцев.
Москвич Александр тоже подтвердил, что слышал хлопок. Он рассказал журналистам, что пассажиров быстро эвакуировали, а паники никакой не было
«Сильнейший хлопок, вагон подбросило, пошел дым, двери закрыты, нажали экстренную связь, сообщили о происшествии. Не было паники, открыли дверь, мы вышли. Я прошел пять-шесть метров к лестнице на переход, решил сфотографировать, не было паники, начальница станции кричала слово «эвакуация», полное спокойствие. Эвакуировали четко, спокойно, никакой паники не было», - поделился он.
На данный момент поезда на салатовой ветке следуют только до станции «Чкаловская». По громкоговорителю объявляют, что поезда дальше не идут.
Крупные аварии в столичном метрополитене случаются не так часто. В марте этого года было зафиксировано возгорание поезда на станции столичного метро «Третьяковская», тогда никто не пострадал, а движение быстро восстановили.
В феврале на станции метро «Спортивная» красной ветки Москвы произошло возгорание электропроводки одного из составов. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал. В столичном Дептрансе тогда заявили, что причиной инцидента стали проблемы с электродвигателем.
Самая крупная авария в столичном метро по количеству жертв произошла летом 2014 года. Утром 15 июля в 200 метрах от станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии столичного метро сошли с рельсов три вагона поезда. В результате ЧП пострадали более 100 человек, 19 погибли.
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