Очевидцы: Два поезда столкнулись в метро Москвы
11 октября 202310:46
Два поезда столкнулись на станции московского метро «Печатники», сообщают очевидцы в соцсетях.
Новость дополняется.
По информации Telegram-канала 112, в результате инцидента пострадали два человека. Сейчас спасатели пытаются вытащить машиниста.
Столичный департамент транспорта, не уточняя детали, уведомил об отсутствии движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru