Очевидцы: Два поезда столкнулись в метро Москвы

Два поезда столкнулись на станции московского метро «Печатники», сообщают очевидцы в соцсетях.

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По информации Telegram-канала 112, в результате инцидента пострадали два человека. Сейчас спасатели пытаются вытащить машиниста.

Столичный департамент транспорта, не уточняя детали, уведомил об отсутствии движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

