Собянин: один человек пострадал при столкновении поездов в метро Москвы
В результате столкновения двух поездов в московском метро пострадал машинист одного из составов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, поезд без пассажиров совершил накат на состав, который стоял на станции «Печатники». В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако был травмирован машинист. Сейчас врачи оказывают ему помощь.
Градоначальник отметил, что движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие несколько часов.
Ранее очевидцы поделились кадрами с места столкновения двух поездов в метро, отмечает «Радиоточка НСН». На фото и видео видно поднимающийся на станции дым. Очевидцы рассказывают, что слышали громкий хлопок, похожий на взрыв.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru