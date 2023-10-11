Собянин: один человек пострадал при столкновении поездов в метро Москвы

В результате столкновения двух поездов в московском метро пострадал машинист одного из составов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Очевидцы: Два поезда столкнулись в метро Москвы

По его словам, поезд без пассажиров совершил накат на состав, который стоял на станции «Печатники». В результате инцидента никто серьезно не пострадал, однако был травмирован машинист. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

Градоначальник отметил, что движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие несколько часов.

Ранее очевидцы поделились кадрами с места столкновения двух поездов в метро, отмечает «Радиоточка НСН». На фото и видео видно поднимающийся на станции дым. Очевидцы рассказывают, что слышали громкий хлопок, похожий на взрыв.

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ФОТО: соцсети
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