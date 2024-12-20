Хинштейн: ВСУ продолжают обстреливать Рыльск
В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Рыльске были повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педколледжа, школы, пожарной части и другие соцобъекты, а также частные домовладения. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, на месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы, однако их действия осложняются попытками повторных ударов с украинской стороны.
«Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО HIMARS», - написал он, добавив, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что в результате удара по Рыльску есть погибшие и пострадавшие, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru