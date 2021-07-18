Хинштейн собирается обжаловать домашний арест сбившей троих детей девушки

Глава комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связям России Александр Хинштейн после смерти уже второго из троих сбитых на западе Москвы детей намерен обжаловать через прокуратуру приговор виновной в ДТП девушки. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

Суд отправил под домашний арест девушку за наезд на троих детей на западе Москвы

«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Хинштейн.

В ночь на субботу умер 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм скончался 3-летний ребенок. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля Валерия Башкирова по решению Никулинского суда Москвы 18-летняя Валерия Башкирова отправилась под домашний арест на два месяца.

Напомним, инцидент произошел днем в пятницу вблизи жилого дома по улице Авиаторов. Автомобиль Mazda, управляемый девушкой, наехал на детей, вместе со взрослым переходивших дорогу по пешеходному переходу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиПогибшиеСмертьДТПДтп В МосквеАварияГосдумаАлександр Хинштейн
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