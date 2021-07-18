Хинштейн собирается обжаловать домашний арест сбившей троих детей девушки

«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Хинштейн.

В ночь на субботу умер 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм скончался 3-летний ребенок. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля Валерия Башкирова по решению Никулинского суда Москвы 18-летняя Валерия Башкирова отправилась под домашний арест на два месяца.

Напомним, инцидент произошел днем в пятницу вблизи жилого дома по улице Авиаторов. Автомобиль Mazda, управляемый девушкой, наехал на детей, вместе со взрослым переходивших дорогу по пешеходному переходу.

