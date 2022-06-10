Хинштейн прокомментировал арест Митволя

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegra-канале заявил, что с экс-замглавы Росприроднадзора, экс-префектом Северного административного округа Москвы Олегом Митволем его связывают многолетние товарищеские отношения.

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По его словам, ему трудно поверить в фабулу обвинения, однако и не верить не получается. Он отметил, что если Митволь решил заключить сделку с правосудием, то это означает признание вины, а также готовность изобличить других людей, причастных с преступлениям.

«При таких обстоятельствах - считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всём признаться и начать активно сотрудничать со следствием», - написал Хинштейн.

Ранее Митволь был задержан в столичном аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, сообщает RT. Позже его арестовали по подозрению в хищении 900 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоКоррупция В РоссииАлександр ХинштейнОлег Митволь
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