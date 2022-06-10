Хинштейн прокомментировал арест Митволя

По его словам, ему трудно поверить в фабулу обвинения, однако и не верить не получается. Он отметил, что если Митволь решил заключить сделку с правосудием, то это означает признание вины, а также готовность изобличить других людей, причастных с преступлениям.

«При таких обстоятельствах - считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всём признаться и начать активно сотрудничать со следствием», - написал Хинштейн.

Ранее Митволь был задержан в столичном аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, сообщает RT. Позже его арестовали по подозрению в хищении 900 млн рублей.

