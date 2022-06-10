Районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал экс-судью Хахалеву

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в пятницу 10 июня заочно арестовал на два месяца экс-судью Елену Хахалеву, которую подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает ТАСС

В мае 2022 года Хахалева была объявлена в международный розыск, так как выехала из страны и проживает в настоящее время в Тбилиси.

«Избрать в отношении Хахалевой Елены Владимировны меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания», - объявил судья в ходе судебного заседания.

По версии следствия, с 2016 по 2019 год подозреваемая отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом в табелях она отметила эти дни как рабочие. Таким образом, судья незаконно получила 1 195 000 рублей зарплаты.

В 2020 году Хахалева лишили статуса судьи Краснодарского краевого суда за многочисленные прогулы. Прославилась подозреваемая летом 2017 года, тогда в интернете появилась информации о свадьбе ее дочери, где гостей развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе.