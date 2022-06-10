Митволя арестовали по делу о хищении 900 млн рублей

Бывший замглавы Росприроднадзора, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.

СМИ: Во Внуково задержали экс-префекта САО Митволя

Отмечается, что решение вынес Центральный районный суд Красноярска.

«Подозреваемый в хищении более 900 млн рублей арестован на 1 месяц и 17 дней», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно о задержании Митволя в столичном аэропорту Внуково. Экс-чиновник планировал вылететь в Дубай, пишет RT.

Митволь подозревается в хищении средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ХищениеКрасноярскАрестОлег Митволь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры