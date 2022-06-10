Митволя арестовали по делу о хищении 900 млн рублей
Бывший замглавы Росприроднадзора, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь арестован по подозрению в хищении 900 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Красноярского края.
Отмечается, что решение вынес Центральный районный суд Красноярска.
«Подозреваемый в хищении более 900 млн рублей арестован на 1 месяц и 17 дней», — сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее стало известно о задержании Митволя в столичном аэропорту Внуково. Экс-чиновник планировал вылететь в Дубай, пишет RT.
Митволь подозревается в хищении средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru